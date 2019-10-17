Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı nereli ve kaç yaşında?

Halit Özgür Sarı, 1993 doğumludur. Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Süleyman karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Halit Özgür Sarı hakkında merak edilenler haberimizde... Halit Özgür Sarı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Kerem karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Halit Özgür Sarı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

Halit Özgür Sarı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)