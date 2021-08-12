Haluk Levent’ten sel bölgelerine destek

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin sel bölgelerine gideceğini duyurdu.

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Dün sağanak nedeniyle Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun'da sel meydana geldi. Yerleşim yerlerindeki caddeler nehre döndü. Yollar çöktü, çok sayıda araç ve ev hasar gördü, birçok vatandaş mahsur kaldı.

AFAD, Kastamonu’da sele kapılan 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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“BİZLER DE UCUNDAN TUTALIM”

AHBAP Derneği’nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent ise Twitter hesabından sel bölgelerine AHBAP’ın da gideceğini duyurdu.

Levent yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizle görüştük. Kastamonu, Sinop bölgesine Ahbaplar da gidiyor. Bizler de bir ucundan tutalım diyoruz. Geçmiş olsun Kastamonu! Geçmiş olsun Sinop!” ifadelerini kullandı.