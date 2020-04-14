Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’in ‘Kısa kes’ sözünü yanlış anladığını söyledi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle herkes yaklaşık bir aydır evde kendini karantinaya aldı. Pek çok kişi hayatı eve sığdırırken, berber ve kuaför ihtiyaçlarını da evde gidermeye başladı. Bu isimlerden biri de Hamdi Alkan… Alkan’ı tıraş eden eşi Selen Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı kareye, “Selen güzellik salonu. Selen restaurant. Selen kafe. Selen sinema salonu. Selen fitness. Selen TV. Selen butik. Selen spa. Selen tiyatro ve daha bir sürü şey. Hayat gerçekten #evesığarmış” dedi. Aynı fotoğrafı Hamdi Alkan da kendi hesabından “Kısa kes çok uzattın dedim, yanlış anladı” diyerek paylaştı…