Hande Erçel kimdir? Hande Erçel’in hayatı: Kaç yaşında ve nereli?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya gelmiştir. Hande Erçel, 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur.
HANDE ERÇEL KİMDİR? OYUNCULUK KARİYERİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER…
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.
Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.
Hande Erçel’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Azize (Azize) (TV Dizisi)
2019 – Halka (Müjde) (TV Dizisi)
2017 – Siyah İnci (Hazal) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Hayat) (TV Dizisi)
2015-2016 – Güneşin Kızları (Selin) (TV Dizisi)
2014 – Hayat Ağacı (Selen) (TV Dizisi)
2014 – Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem) (Sinema Filmi)
2013 – Çalıkuşu (Zahide) (TV Dizisi)