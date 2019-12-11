Hande Yener: İğrenç müzik yapılıyor, ben düzelteceğim!

Pop müzik şarkıcılarının tarzlarını yenilmediği ve yeni şarkılar üretmediği için pop müziğin bittiğini düşünen şarkıcı, “Güzel bir temizlik oldu, Allah razı olsun repçilerden o yüzden rep popu yendi” diyen Hande Yener, çıkacak albümün biten pop müziğine yeniden hayat vereceğini söyleyerek “Müzik dünyası karışmış durumda. Rep popu yedi ama rep’te de çok iyi bir şey yok. Şuanda ortada dinlenecek bir şey yok. O yüzden benim albüm hem benim hem de müzik dünyası için önemli. Albümle birlikte popta yeni bir atılım olacak.

Hep söylüyordum “pop müzikte bir gerileme var, yeni bir tarz yapın, kendinizi geliştirin” diye ve gördüğünüz gibi yeni bir şeye yapmayanlar yüzünden şuanda pop müzik bitti görünüyor. Ben her zaman üretiyorum, her zaman yeni bir şey yapıyorum. Bu yaptığım albümde tarzımın dışında” diyen Hande Yener sözlerine bu şekilde devam etti.

“REPÇİLERİN MEKANI CENNET OLSUN”

“Meslektaşlarım üretmiyorlar. Üretemediklerini biliyoruz. Tarz da yapamıyorlar. Ülkemizde müzik kalitesiyle ilgili ben her zaman isyan ediyordum. Müzik yok diye. Arayış yok. Hep aynı. 130 tempo üzerine değişen sözler ve bol bol ekstraya giden tipler, artık gidemiyor. O tarz bittiği için çok mutluyum gerçekten. Müziği kanatanlar artık kanatamayacaklar. Yeni tarz ortaya çıkartmak için işi bilmek gerekiyor o yüzden işi bilmedikleri ortaya çıktı. Repe de yönelemiyorlar ve rep de yapamıyorlar.

Rep okumakla repçi mi oluyorsun? Pop okumakla popçu mu oluyorsun? Keşke alternatif tarzlar yaratabilselerdi bugün popüler olan şeyin üzerine atlamazladı bu kadar diye düşünüyorum. Ben bu konuda tam 20 yıldır doluyum. Müzik kalitesini mahvettiler. “İğrenç müzik yapılıyor” diye 20 yıldır söylüyorum kötü ben oluyorum, snob ben oluyorum sonra. Ne oldu 20 yılın sonunda herkesin dinleyip sevdiği şarkılar, şarkıcıları niye şimdi dilemiyorlar. Bunu sorgulamak lazım. Neyse güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun repçilerden. Benim yapamadığımı yaptılar onlara teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Mekanı cennet olsun hepsinin” diye konuştu.