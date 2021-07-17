Hande Yener ilk kez açıkladı: Meme kanserini atlattım

Cumartesi Süprizi’nden Ömür Sabuncuoğlu’na konuşan Hande Yener, meme kanserine yakalandığını bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye gittiğinde öğrendiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde ‘felaket' dediğini duydum ve yıkıldım” dedi.

“6 AYDA BİR YAŞADIĞIMI KUTLUYORUM”

Yener, sözlerine şöyle devam etti:

* Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz

* Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, ‘Allah’ıma kavuşuyorum’ diye avundum.

“SAHNEYE DE ÇIKTIM”

* Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye de çıktım ve kimse anlamadı.

* Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum.

* İlk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum. Bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın.

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