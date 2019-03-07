Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında?

Hazal Adıyaman, 1994 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adım atan Hazal Adıyaman hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında?
HAZAL ADIYAMAN KİMDİR?
Hazal Adıyaman, 22 Kasım 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Hazal Adıyaman kameralar karşısına ilk kez 2013 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile geçmiştir.
Kalbimdeki Deniz, Bir Yusuf Masalı, Aşkın Bedeli ve Hanım Köylü dizilerinde rol alan Hazal Adıyaman şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bizim Hikaye dizisinde Derin karakterine hayat vermektedir. Hazal Adıyaman, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.
Hazal Adıyaman'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2018-2019 – Bizim Hikaye (Derin) (TV Dizisi)
2017 – Kalbimdeki Deniz (Ece) (TV Dizisi)
2016 – Hanım Köylü (Gülgün) (TV Dizisi)
2014-2015 – Kiraz Mevsimi (TV Dizisi)
2014 – Bir Yusuf Masalı (Yasemin)
2013 – Aşkın Bedeli (Melek) (TV Dizisi)
2013 – Muhteşem Yüzyıl (Gül) (TV Dizisi)