Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte Hercai dizisinin konusu ve oyuncuları…

ATV ekranlarında yeni bir dizi başladı. Yine imkansız bir aşkın anlatıldığı dizi Mardin Midyat'ta çekiliyor. Başrollerde yer alan isimler ise ilk kez televizyonda seyircilerle buluşuyor. Dizinin senaryosunu Eda Tezcan ve Feraye Şahin yazıyor. İşte Hercai dizisinin konusu ve oyuncuları...

Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. Dizide “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” anlatılıyor. Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Dizinin yeni bölümleri her Cuma akşamı diziseverlerle buluşacak.

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü





Ebru Şahin



Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?