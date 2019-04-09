Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın 2 konusu ne? İşte oyuncuları…

Hükümet Kadın 2, televizyonda seyirci tekrar seyircilerle buluşuyor. Belediye başkanı olmayı uman yalancı Faruk’la Xate karşı karşıya gelir.Komedi unsurları ile büyük beğeni toplamıştı. Hükümet Kadın 2 filmi yönetmenliği, senaryosu Sermiyan Midyat imzası taşıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimler? Hükümet Kadın nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 1 ve 2 kendi hikayesini anlatıldığı Midyat köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.

Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Midyat, Merdin'in ilçesidir. 105.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU

Hükümet Kadın 2’de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel’in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate’in Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk’un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel’i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk’u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren ‘erken seçim’ kararıdır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat’ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ’ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ OYUNCULARI

Demet Akbağ – Xate

Sermiyan Midyat – Faruk

Mahir İpek – Ikram

Gülhan Tekin – Fehime

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat