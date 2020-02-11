İbrahim Büyükak Bayi Toplantısı filminde babasından ilham aldığını anlattı

İbrahim Büyükak’ın bu hafta gösterime girecek olan yeni filmi Bayi Toplantı’sının basın toplantısı, önceki gün gerçekleşti. İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı’nın katıldığı toplantıda kahkahalar havada uçuştu.



Eğlenceli geçen çekimlerden bahseden oyuncular basın toplantısında da neşelerine neşe kattı. Senaryosunu yazarken karakterleri düşünerek yazdığını dile getiren İbrahim Büyükak, “Senaryonun daha ilk sayfalarıydı. Direk Doğu Demirkol belirdi. Aradım buluştuk. İkna etmekte pahalıya patladı” dedi. Doğu Demirkol ise “İlk film teklifini reddetmiştim. Öyle olunca beni pahalı bir restoranda yemeğe çıkarttı. Ben hesabı ödemek istedim. Makarnanın yanında yazanın gramaj olduğunu zannettim ama hesapmış, o yüzden patrona bıraktım” diyerek espri yaptı.



Bayi Toplantısı fikrinin babasından çıktığını da dile getiren Büyükak, “Benim babam beyaz eşyacıydı. O sürekli bahsederdi, bayi toplantılarından. Tabi onlardan dinleyince midem bulanıyor. Yok bu şekilde olmaz dedim ve suç komedisine çevirdim” diye konuştu.