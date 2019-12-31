İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında ve nereli?

BKM ile üne kavuşan İbrahim Büyükak bu akşam ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye'ye konuk olacak. Peki İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İbrahim Büyükak hakkında merak edilenler...

Türk oyuncu ve yazar İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya geldi. Çeşitli Talk Show ve Komedi programları ile tanınan İbrahim Büyükak bir çok filmde de oynadı.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013’te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar.

Acun Ilıcalı’nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8’de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterine hayat verdi. Ayrıca Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım filmlerinde rol aldı. İbrahim Büyükak, uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu.