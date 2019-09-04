İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... İrem Helvacıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 Almanya doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Konservatuar eğitimi almıştır. Ekranlara ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizisi ile olmuştur. Şimdi, İrem Helvacıoğlu’nu gelin daha yakından tanıyalım… İrem Helvacıoğlu kimdir, nerelidir?

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı’dır. Uzun yıllar Almanya’da kalmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016’da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara gelen sinema ve dizi oyuncusu İrem Helvacıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz’e sığınan, inatçı ve acısını içinde yaşayan Nefes karakterini canlandırıyor. İrem Helvacıoğlu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.



İrem Helvacıoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

Kızım ve Ben (Sinema Filmi) – 2018

Sen Anlat Karadeniz (Nefes Zorlu) (TV Dizisi) – 2018

Babası (Aslı) (TV Filmi) – 2017

Organik Aşk Hikayeleri (Sinema Filmi) – 2016

No: 309 (Pelinsu) (TV Dizisi) – 2016-2017

Güneşin Kızları (Tuğçe) (TV Dizisi) – 2015

Aşkın Dili (Sinema Filmi) – 2014

Muhteşem Yüzyıl (3. Sezon) (Clara- Nurbahar Hatun) (TV Dizisi) – 2012

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 1. Sezon (TV Dizisi) – 2010

Kurtlar Vadisi Pusu (7. ve 9. Sezon) (Esra Türkmen) TV Dizisi – 2013-2015

Yönetmeni Olduğu Yapım: Kurtlar Vadisi Pusu (7. Sezon) (TV Dizisi) – 2013