İrem Sak kimdir? İrem Sak nereli?

İrem Sak, 1986 yılında doğdu. İlk olarak Şen Yuva dizisi ile ekran önüne çıkan İrem Sak oyunculuğu ile olduğu kadar İnstagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Peki, İrem Sak kimdir, kaç nereli?

Yetenekli ve güzel oyuncu İrem Sak, komedi film ve dizilerin aranılan yüzü olmasına rağmen son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterini canlandırarak dram yapımlarında da başarılı olduğunu gösterdi. İrem Sak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İrem Sak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Çerkez kökenlidir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem Sak, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

2010 yılında Şen Yuva dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterine hayat veren İrem Sak, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Ödülleri:

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Seçici Kurul Özel Ödülü – Hepimizin Öyküsü Aynı

İrem Sak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Aile Hikayesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – 2018 – Güldür Güldür (Sinem) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Sinema Filmi)

2017 – Martı (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Defne) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Kader) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – 5’er Beşer (Sinem) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Şehrazat) (TV Dizisi)