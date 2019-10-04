James Franco’nun oyunculuk okulunda taciz skandalı

ABD'li ünlü oyuncu James Franco'nun oyunculuk okulunda iki kadının cinsel istismara maruz kaldığı açıklandı. Öğrenciler James Franco'dan davacı oldu.

Başarılı oyuncu James Franco, 2014 yılında açtığı oyunculuk okulunun eski öğrencileri tarafından cinsel istismar iddiasıyla dava edildi. Perşembe günü Los Angeles County Mahkemesi’nde dava dosyalarını dolduran iki kişi, James Franco ve ortaklarıyla birlitke kadınlardan faydalandığını iddia etti.

Şikayetçi olan isimlerin iddianamesinde “Öğretmen ve işveren sıfatını kötüye kullanarak kadın öğrenciler üzerinde hakimiyet kurarak cinsel istismarda bulunmak” yazdı. Ayrıca sadece okul içerisinde değil, dışarıda da bu istismarın devam ettiğine de yer verildi.

İstismara uğrayan Sarah Tither-Kaplan, girdiği derslerde ve James Franco’nun çekimini yaptığı bağımsız filmlerinde kendisine sürekli çıplak ve cinsel içerikli sahneler verildiğini söyledi. Bazı çekimlerde Franco, kadınların cinsel organlarını kapatan plastik koruyucuların çıkarttırdığını da sözlerine ekledi.

2014 yılında James Franco ve ortağı Vince Jolivette, Studio 4 isimli, New York ve Los Angeles’ta bulunan oyunculuk okulunu açtılar. Okul ise 2017 yılında kapandı.