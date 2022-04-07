Kargo’nun eski solisti Koray Candemir’in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı apartmanın 9. katından düşerek yaşamını yitirdi. Candemir'in camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında Kadıköy’de Kozyatağı Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, iddiaya göre şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü.
Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden şarkıcı ve kardeşinin çok üzgün oldukları görüldü (DHA)