Kenan Doğulu ve Beren Saat, Londra dönüşü 14 gün kuralına uymadı, halkın içine karıştı

Geçen hafta Beren Saat ve Kenan Doğulu, corona virüsünün en çok görüldüğü yerlerden biri olan Avrupa’ya tatile gitti. Dönüşte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu’ya, Beren Saat’e doğum gününde ne aldığı soruldu.



Doğulu ise ilginç bir cevap verdi ve “Geçen hafta Londra'ya gittik” dedi. Ne var ki, Avrupa dönüşü Kenan Doğulu’nun en son Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğin’de MSG gödüldüğü söylendi.



Normal bir zamanda dikkat çekmeyecek olan bu detay, dünyayı saran corona virüsünden sonra tepki çekti. Çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 gün içerisinde corona virüs olan ülkelerden gelinmesi halinde evden çıkılmaması gerektiği vurgulanmıştı.