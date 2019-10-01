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Kubilay Aka nereli ve kaç yaşında? Kubilay Aka kimdir?
Kubilay Aka nereli ve kaç yaşında? Kubilay Aka kimdir?
Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde, Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kubilay Aka kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
Magazin 1 Ekim 2019 - 14:17

Kubilay Aka, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Vatanım Sensin dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atan Kubilay Aka hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmaktadır. Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur.

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Kubilay Aka'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – 2019 – Çukur (Celasun) (TV Dizisi)
2016-2017 – Vatanım Sensin (Ali Kemal) (TV Dizisi)