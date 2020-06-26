Linet kimdir? Linet nereli ve kaç yaşında?

Linet, 1975 doğumludur. Türkiye'deki ilk albümü “Linet”i 1995 yılında yayınlan ve şarkılarını her zaman “playback” yerine canlı olarak seslendiren Linet hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Linet nereli ve kaç yaşında?

10 yaşındayken ilk albümünü İsrail’de yapan ve 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılan Linet hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Linet kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

LİNET KİMDİR?

Linet 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı, Linet Menaşi'dir. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. Lise eğitimini İsrail'de tamamlayan Linet, ardından İsrail Ordusunda 3 ay askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Annesinden şarkı söylemeyi öğrenen ve beş yaşındayken ilk sahne deneyimini yaşayan Linet; 10 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılan sanatçının Türkiye’deki ilk albümü ise 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, 17 yaşındayken Orhan Gencebay ile tanışmış ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan bir albüm yayınlamıştır. Linet, bu albümle iki Altın Plak kazanmıştır.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmış, bu dönemde aşırı kilo alan şarkıcı, müziğe geri dönebilmek için yaklaşık 40 kilo vermiştir.

2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da “Paylaşmak İstiyorum” adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

Konuk olduğu programlarda şarkılarını playback yerine canlı olarak seslendiren Linet, Balık burcudur.

Albümleri:

Birlikte Söyleyelim

Para Para

Hayatın Çiçeği, Anne

Et Libi Koveş

Linet

Linet’in müzik kutusu

Ölümsüz Aşk

Different Woman

Layla

Paylaşmak İstiyorum

Kalbimin Sahibi Sen

Yorum Farkı

Yorum Farkı II

Bilir misin?

Ödülleri:

2013 – 12.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) – Yılın Fantezi Müzik Yorumcusu

2015 – Türk Müziği Gönül Dostları Derneği Ödülleri – Türk Müziğini En İyi İcra Eden Sanatçı (Altın Mikrofon)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Albüm (Yorum Farkı II)

2016 – 7.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri – En Quality Kadın Sanatçı