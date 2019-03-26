Macit Sonkan kimdir? Macit Sonkan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Nasuh Ağa karakterini canlandıran Macit Sonkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Macit Sonkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
MACİT SONKAN KİMDİR?
Macit Sonkan, 1953 yılında İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur. Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunudur. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu’nda başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle devam etmektedir. Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.
Dost Eller, Ateşten Günler, Süper Baba, Çiçek Taksi, Gurbetçiler, Köşe Kapmaca, Tersine Akan Nehir, Yasemince, Artık Çok Geç, Hayalet, Aşkımızda Ölüm Var, Alanya Almanya, Ezo Gelin, Hasret, Dede Korkut Hikayeleri, Aşk Bir Hayal gibi yapımlarda yer alan Macit Sonkan şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Nasuh Ağa karakterine hayat vermektedir. Macit Sonkan, 1.74 metre boyunda ve 78 kilodur.
Macit Sonkan’ın rol aldığı tiyatro oyunları:
2017 – Yunus Emre
2015 – 57. Alay
2003 – Ayaktakımı Arasında
1995 – Kamyon
1993 – V. Frank
1983 – Köşebaşı
Macit Sonkan’ın rol aldığı diziler:
2019 – Hercai (Nasuh Ağa)
2018 – Nefes Nefese (Şakir)
2017 – Deli Gönül (Basri Kavaslı)
2014 – Aşktan Kaçılmaz (İskender Ağa)
2012 – Alev Alev
2011 – Reis (Yaşar)
2009-2010 – Aşk Bir Hayal (Peyman Ağa)
2007 – Sessiz Fırtına (İzzet Sancaktar)
2006-2007 – Ezo Gelin (Dinar)
2006 – Hasret (Ali Şeref)
2005 – Almanya Almanya (Ahmet)
2004 – Çalınan Ceset
2004 – Hayalet (Galip)
2004 – Bir Aşk Hikayesi (Ali) (TV Filmi)
2004 – Aşkımızda Ölüm Var
1999 – Deli Yürek (Başkan)
1997 – İnsan Kurdu (Video)
1997 – Yasemince
1996 – Tersine Akan Nehir
1996 – Köşe Kapmaca
1996 – Gurbetçiler (Dozer Sadık)
1995 – Çiçek Taksi
1993 – Süper Baba (Haydar Ağa)
1987 – Ateşten Günler (Binbaşı Cemal)
1982 – Dost Eller (Asker Barın)
Macit Sonkan’ın rol aldığı filmler:
2016 – Defne’nin Bir Mevsimi (Ferhat’ın babası, 2016)
2014 – İyi Biri (Muharrem)
2013 – Sürgün (Halil)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar (Taner)
2009 – Güneşi Gördüm (İsa)
2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Ali'nin Babası)
2008 – Avanak Kuzenler (Muhtar)
2007 – Dede Korkut Hikayeleri – Boğaçhan (TV Filmi)
2001 – Deli Yürek-Boomerang Cehennemi (Kasap Hasan)
2000 – Kırık Zar (Neyzen) (TV Filmi)
2000 – Artık Çok Geç (Salih) (TV Filmi)
2000 – Abuzer Kadayıf (Mafya Babası)
1996 – Acı ve Tatlı Günler
1990 – Camdan Kalp (Siho)