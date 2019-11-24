Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Şu sıralar Star TV'de Güvercin dizisinde başrolde yer alan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Mehmet Ali Nuroğlu 7 Eylül 1979'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Nuroğlu, oyunculuk kariyerine 2003 yılında, TRT'de ekranlara gelen “Yuvadan Bir Kuş Uçtu” adlı dizideki küçük bir rolle adım attı. Şimdi, Mehmet Ali Nuroğlu’nu daha yakından tanıyalım… Mehmet Ali Nuroğlu Kimdir? Mehmet Ali Nuroğlu nereli ve kaç yaşındadır?

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Şanlıurfalı’dır. Babasının asker olasından dolayı çocukluk ve gençlik yılları, Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi illerde geçmiştir. Bir kız kardeşi bulunan başarılı Nuroğlu oyunculuğa ilk kez; lise yıllarında, okulunun tiyatro kulüplerinde başlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde 3 yıl okuduktan sonra, tiyatrocu olmaya karar vermiş ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne devam etmiştir.

TV oyunculuğu kariyerine ilk kez; 2003 yılında, üniversite yıllarında TRT'de yayınlanan “Yuvadan Bir Kuş Uçtu” adlı dizide, minik bir rol alarak başlayan Nuroğlu, daha sonra Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği “Çemberimde Gül Oya” adlı diziden teklif alınca İstanbul'a yerleşmiş ve bu dizi film ile tanınmaya başlamıştır.

2005 yılında; “An Eye For a Tooth” adlı kısa film ile beyaz perdeye adım atan oyuncu, 2014 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı “Kış Uykusu” adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Nejat İşler, Serhat Kılıç gibi usta oyuncularla beraber rol almıştır.

Nuroğlu'nun, Çemberimde Gül Oya, Ömre Bedel, Uçurum ve Güzel Köylü dizileri en fazla beğenilen çalışmalar olmuştur.

2018 yılı ocak ayında, ATV'de ekranlara gelmeye başlayan Sen Anlat Karadeniz dizisinde, psikopat ve ağır kişilik bozukluğu olan bir iş adamı olan Vedat karakterini canlandırmaktadır. İlk evliliğini, oyuncu Selin Şekerci ile 2009 yılında yapan ve 2 yıl evli kalan başarılı oyuncu, 2011 yılından beri Çiçek Gülsen ile evlidir. 39 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu, 1.78 metre boyunda, 77 kilo ve Başak burcudur.

Mehmet Ali Nuroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

Sen Anlat Karadeniz (Vedat Sayar) TV Dizisi – 2018

Rüya (Yaren) Sinema Filmi – 2016

Çanakkale Yüzyıllık Mühür TV Dizisi – 2015

Güzel Köylü (Kaan Yontar) TV Dizisi – 2014

Tatar Ramazan 2. Sezon (Sabri) TV Dizisi – 2013

Kış Uykusu (Otel Müşterisi Timur) Sinema Filmi – 2013

Kusursuzlar (Ferit) Sinema Filmi – 2013

Uçurum 1. ve 2. Sezon (Adem) TV Dizisi – 2012

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Bora) Sinema Filmi – 2011

Ömre Bedel 1. ve 2. Sezon (Erdem) TV Dizisi 2009-2010

Sonsuz (Remzi) Sinema Filmi – 2009

Ayrılık (Spartak) TV Dizisi – 2009

Vurgun (Tayfun) TV Dizisi – 2008

Nokta (Ahmet) Sinema Filmi – 2008

Başka Semtin Çocukları (Semih) Sinema Filmi – 2008

Zincirbozan (Mehmet) Sinema Filmi – 2007

Peri Tozu (Cem) Sinema Filmi – 2007

Umut Adası (Çetin) Sinema Filmi – 2006

Kırık Kanatlar (Teğmen Nevzat) TV Dizisi – 2005

Cenneti Beklerken (Şehzade Yakup) Sinema Filmi – 2005

An Eye for a Tooth (Omer) Kısa Film – 2005

Çemberimde Gül Oya (Mehmet) TV Dizisi – 2004

Yuvadan Bir Kuş Uçtu TV Dizisi – 2003

Tiyatro oyunları:

Uyarca – 2017

Salvador Dali Göndermeleri İçimi Isıtıyor – 2008