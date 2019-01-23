Melike İpek Yalova kimdir, nereli? Bir Zamanlar Çukurova’da Ala karakteri ile ekrana dönüyor! İşte Melike İpek Yalova’nın hayatı…

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizide canlandırdığı Doktor Müjgan karakteri belki de senaryonun seyrini bambaşka bir yöne çevirecek. Melike İpek Yalova hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Melike İpek Yalova nereli ve kaç yaşında?

Melike İpek Yalova, 1984 doğumludur. Canlandırdığı karakterlerle kendine has bir hayran kitlesi oluşan Yalova, yepyeni bir proje ile karşımızda. Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Doktor Ala karakterini canlandıracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi konu ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Melike İpek’in canlandıracağı karakterin Yılmaz’la romantik karşılaşması dizide yeni dönemin ilk sinyallarini veriyor. Peki Melike İpek Yalova kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler… Melike İpek Yalova hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Melike İpek Yalova’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)