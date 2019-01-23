Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran nereli ve kaç yaşında?

Merve Çağıran 1992 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Tek Türkiye adlı dizi ile geçen Merve Çağıran hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Merve Çağıran nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show Tv ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinde Meral karakterini canlandıran Merve Çağıran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Merve Çağıran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir’de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir. Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer almıştır.



2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'yle paylaştığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat vermektedir.

Merve Çağıran 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.



Merve Çağıran'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Meral) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Nihal) (İnternet Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ceren) (İnternet Dizisi)

2016 – İkimizin Yerine (Sevil) (Sinema Filmi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Janset) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Başörtülü Kız) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

2014 – Küçük Gelin (Havin) (TV Dizisi)

2014 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2014 – Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2013 – Şefkat Tepe (Dicle) (TV Dizisi)

2012 – Farklı Desenler (Vicdan) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Ayşegül) (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (TV Dizisi)