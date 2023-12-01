Meryem Uzerli, Will Smith ile bir araya geldi

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan oyuncu Meryem Uzerli, ABD'li aktör Will Smith ile bir araya geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suudi Arabistan’da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ne Will Smith, Johnny Depp, Sharon Stone, Diane Kruger ve Michelle Williams gibi birçok ünlü isim katıldı.

Törende Hande Erçel, Burak Özçivit ve Meryem Uzerli de vardı.

Festivale kırmızı bir elbiseyle katılan Meryem Uzerli, dünyaca ünlü ABD’li aktör Will Smith ile uzun süre sohbet ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Will Smith ile Meryem Uzerli’nin samimiyeti dikkat çekti.

EŞCİNSELLİK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELDİ

2022 yılındaki Oscar Ödül Töreni’nde karısı Jada Pinkett’e yapılan bir şaka uğruna, sahneye çıkıp sunucuyu tokatlayan Will Smith, geçen günlerde eşcinsellik iddialarıyla gündeme geldi.

‘Fresh Prince’ oyuncusu Duane Martin ile birlikte olduğu iddiaları ortaya çıkan Will Smith konuyla ilgili sessizliğini korurken hâlâ evli olduğu eşi Jada Pinkett açıklama yaptı.

Smith’in bir erkekle birlikte olup olmadığı sorusuna “Asla, asla, asla” cevabını veren Pinkett Smith, ünlü aktörü başka bir erkekle hiç görmediğini söyledi.

İddiaya göre Smith’in eski asistanı, onu ve Martin’i soyunma odasında birlikte yakaladı. Jada Pinkett, bu iddiayı ortaya atanlara dava açacaklarını da ekledi.

İlginizi Çekebilir Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi