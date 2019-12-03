Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz kimdir? Merak edilen çiftin hayatı…

Geçtiğimiz aylarda evlenen Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin hayatlarıyla ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. Basketbolcu olan Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz'un geçtiğimiz günlerde çocuğu dünyaya geldi. İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz kimdir sorularının cevabı...

Oyunculuk yapan Müge Boz birçok dizinin yanı sıra reklam filmlerinde de rol aldı. Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giyen Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz’un yakın zamanda kızı dünyaya geldi. Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti mayıs ayında nişanlanmış, haziran ayında ise evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra Müge Boz hamile olduğunu duyurdu.Müge Boz'un kıızı Vina yakın zamanda dünyaya geldi.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz 13 Nisan 1984'te dünyaya geldi. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen-i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada ‘strategic design', ‘digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır. Birçok reklam filminde oynamıştır.

FİLMOGRAFİ

2008 Melekler Korusun Çiğdem Dizi

2011 Toprağın Çocukları Karika Film

2011 Şüphe Meltem Kutlu Dizi Oyuncu

2011 Karakol-Herkes Adalet İster Ada Dizi

2012 Leyla ile Mecnun Şirin (Adını değiştirerek daha sonra Leyla adını kullanmıştır) Dizi

2012 Bir Hikayem Var Yağmur Film

2012 Karaoglan Bayır Gülü Film

2013. Gütbette Aşk Bir Yastıkta – Dizi

2013 Yalan Dünya Oya Dizi

2013 Aşk Emek İster[3] Leyla Dizi

2014-2015 Arka Sokaklar Ece Dündar Dizi

2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Telli Humaşah Sultan Dizi

2017 Kayıtdışı İdil Dizi

2017- Hadi Yarışma Programı

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz 25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz Galatasaray'da oynamaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.