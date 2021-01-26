Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar yoğun bakıma alındı

Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar’ın sağlık durumu ile ilgi olarak yaptığı açıklamada “8 Ocak’ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. Yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama corona nedeniyle almıyorlar” dedi.

Müjde Ar, uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de corona testi yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını belirtti:

“Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda.”

Doktorlar Mehtap Ar’ın beyninde pıhtı attığı için dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar son olarak, “Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz” diye konuştu.