Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Funda karakterini canlandıran Müjde Uzman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Müjde Uzman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine modellik ile başlayan Uzman, ardından Vj'lik yapmış daha sonra oyunculuğa adım atmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu günümüze kadar bir çok dizi ve proje de yer aldı.

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde yer alan Müjde Uzman, sinema dünyasına 2015 yılında Hadi İnşallah filmi ile adım atmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Pilot Üsteğmen Funda Turaç karakterine hayat veren Müjde Uzman 1.72 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

Müjde Uzman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018-2019 – Savaşçı (Pilot Üsteğmen Funda) (TV Dizisi)

2018 – 8 (Sekiz) (Sinema Filmi)

2017 – Babamın Günahları

2016 – Kiralık Aşk (Seda) (TV Dizisi)

2015 – Hadi İnşallah (Bayan Kaltak) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Kuzgun)

2013 – Fatih (Dilyar) (TV Dizisi)

2011-2014 – Muhteşem Yüzyıl (Armin) (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Derin) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Müjgan) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Özge) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Bir Hayal (Ayfer) (TV Dizisi)

2008 – Recep İvedik 2 (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Nil) (TV Dizisi)