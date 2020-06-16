Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan ne zaman ve neden hayatını kaybetti?

Anadolu Rock türünde sevilen şarkıları olan ve yaklaşık 6 yıl önce aramızdan ayrılan Murat Göğebakan’ın yaşamıyla ilgili detaylar şu şekilde…

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da doğdu. Anne ve babası Almanya’da çalışmakta olduğundan 7 yaşına kadar Adana-Almanya arasında yaşadı. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Ardından 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Tamamladığı üniversite eğitiminden sonra da Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı. Bu yıllarda dergah eğitimi aldı, gitar dersleri verdi ve bar çalışmaları yaptı. 1995 yılına kadar Adana'da yaşadı.

1995 yılında, hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak için İstanbul’a geldi. Yaşadığı her türlü zorluğa rağmen 1996 yılında “Ben Sana Aşık Oldum” isimli albümünü çıkardı ve bu albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde “Yılın Şarkısı” “En İyi Söz” “En İyi Beste” “En İyi Rock” ve “En İyi Çıkış Yapan” kategorilerinde aday gösterildi. “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” ödülünü aldı.

Sindoma Müzik şirketinin kurulmasının ardından, bu şirketten “Sen Rahatına Bak”, “Tek Suçum Seni Sevmekmiş” ve “Merhaba” ismli albümlerini çıkardı. 2000 yılında Sema Bekmez ile evlenen Göğebakan, 2002 yılında çıkardığı “Ayyüzlüm” isimli albümüyle MÜYAP’ın “En Çok Satan Albüm Ödülleri”ne layık görüldü. Daha sonra çıkardığı “Yaralı” ve “Sana Olan Aşkım Şahit” isimli albümleriyle başarısını devam ettiren sanatçı, bu süre içerisinde “Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma Murat Göğebakan” isimli bir de kitap çıkardı.

KARİYERİ

1995 yılında İstanbul’a gelen Murat Göğebakan, 90’lı yılların en önemli müzik adamlarından birisi olan Hilmi Topaloğlu’nun sahibi olduğu Prestij Müzik’ten albüm teklifi aldı. Bu şirketten 1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı ve bu albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Klip çektiği Ben Sana Aşık Oldum, Kara Gözlüm, Öyle ki Hasretimsin gibi şarkıları yurt genelinde çok sevildi. Murat Göğebakan, Kral TV tarafından düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde “Yılın Şarkısı”, “En İyi Söz”, “En iyi beste”, “En İyi Rock” ve “En İyi Çıkış Yapan” kategorilerinde aday gösterildi. En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödülünü aldı.

Hilmi Topaloğlu ve ortaklarıyla yaşadığı problemler[1] yüzünden Prestij Müzik’ten ayrılan şarkıcı, 1998 yılında Sindoma Müzik’e transfer oldu. Dönemin birçok popüler şarkıcısını da bünyesinde bulunduran bu şirketten Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba isimli albümlerini çıkardı. Kara Sevda, Unutur muyum Seni, Malabadi Köprüsü, Göç, Anlasana, Merhaba, Yeminin mi Var şarkılarına çektiği klipler, dönemin önemli çalışmaları arasında yer aldı.

Sanatçı, kariyerinin en parlak dönemini ise 2002 sonrasında yaşadı. 2002 yılında, Ali Özbir’in sahip olduğu Özbir Müzik Yapım’dan çıkardığı Ayyüzlüm isimli albümüyle büyük beğeni toplayan Murat Göğebakan, MÜYAP’ın “En Çok Satan Albüm” ödülüne layık görüldü. Yurdun hemen hemen her yerinde konserler verdi. Bora Ayanoğlu’nun efsanevi eseri “Yunus”un üzerine Ömer Faruk Güney’ in yazdığı sözlerle meydana getirilen Ayyüzlüm isimli şarkı ve bu şarkının yer aldığı albüm, Murat Göğebakan’ın kariyerinin en önemli çalışmalarından biri oldu. Yine aynı albümde yer alan Vazgeçilmiyor ve Namus Belası isimli eserler büyük beğeni topladı.

Ardından çıkardığı Yaralı, Sana Olan Aşkım Şahit ve Sevgiliye isimli albümleriyle başarısını devam ettiren sanatçı, bu süre içerisinde Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma Murat Göğebakan isimli bir de kitap çıkardı. 2010 yılında kan kanserine yakalanan Göğebakan, tedavisi bittikten sonra Aşıklar Yolu adlı albümü yayımladı. 2012 yılının Mart ayında çıkardığı Aşkın Gözyaşları adlı albümün ilk klibini “Vurgunum”, ikinci klibini ise “Unutulan” adlı parçalara çekti.

Müzik kariyeri boyunca Ahmet Koç, Ali Koç, Tuncer Tunceli, Grup Çağrışa, Nazmi Sunal, Gece Yolcuları, Emrah Demiralp, Ali Demirel, Ömer Faruk Güney, Yıldıray Gürgen gibi önemli müzik adamlarıyla çalışan Murat Göğebakan; Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur gibi önemli isimlerin eserlerini de albümlerinde yorumlama fırsatı buldu. 1999 yılında Cansu Koç’la “Kendim Ettim Kendim Buldum”, 2004 yılında Emir Şaşmaz’la “Gideceksen”, yine 2004 yılında “Aynı Mahallenin Çocukları” (Yaşar, Haluk Levent, Feridun Düzağaç, Kurtuluş Türkgüven) ile “Akdeniz Akşamları”, 2007 yılında Zeliha Sunal ile “Kara Gözlüm”, 2010 yılında ise Örge Volkan’la “Karagül” isimli şarkılarda düet yaptı. Kendi albümleri dışında Sindomax, Aynı Mahallenin Çocukları, Geçmişten Geleceğe Yunus Emre ve Bahar gibi projelerde yer aldı.

Sevenleri ona ‘Ağabey’ diye hitap etmektedir. Murat Göğebakan kendisine “Sevgi Adamı” lakabını takmıştır ve öyle tanınır. Son olarak Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği “Uzun Adam” şarkısıyla gündeme gelmiştir. Şarkı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kullanılmıştır.

HASTALIĞI VE ÖLÜMÜ

Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan; 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir. Göğebakan’ın cenazesi Fatih Camii’nde kılınan namazdan sonra Adana’nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na defnedildi.