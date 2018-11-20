Murat Ünalmış kimdir? Murat Ünalmış nereli ve kaç yaşında?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Kurşun Yarası isimli dizi ile geçen Murat Ünalmış hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

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Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Murat Ünalmış kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri’lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul'a yerleşmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır.

2011 yılında Birce Akalay ile evlenmiş ancak 2012 senesinde ayrılmışlardır.

Bugüne kadar Mihrali, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, Deli Duran, Üç Kadın, Şöhret, Sır Gibi, Rüzgar, Kasaba, Celaloğlan, Sen Ne Dilersen, Babalar ve Evlatlar, İnadına Yaşamak, Zor Aşk, Seddülbahir 32 Saat, Sevda Kuşun Kanadında, Yer Gök Aşk, Newyork'ta Beş Minare, Lale Devri, Gecenin Kanatları, Güneşi Gördüm ve Deli Gönül gibi projelerde rol almıştır. Şimdilerde Atv’de yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış, 1.87 metre boyunda, 85 kilo ve Boğa burcudur.

Murat Ünalmış’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Demir) (TV Dizisi)

2017 – Deli Gönül (Mehmet Kadir Ölçek) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Arif) (TV Dizisi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Mahmut Sabri) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Ali) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (Burhan) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Yer Gök Aşk (Yusuf) (TV Dizisi)

2010 – Newyork’ta Beş Minare (Ülkücü Reisi) (Sinema Filmi)

2010 – Lale Devri (Yusuf) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Haydar) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Mamo) (Sinema Filmi)

2009 – Gecenin Kanatları (Yusuf) (Sinema Filmi)

2008 – Rüzgar (Poyraz) (TV Dizisi)

2007 – Sır Gibi (Mehmet) (TV Dizisi)

2005 – 2006 – Şöhret (Mert) (TV Dizisi)

2005 – Üç Kadın (TV Dizisi)

2005 – Deli Duran (Şehzade Muhittin) (TV Dizisi)

2004 – Celal Oğlan (Celal Oğlan) (TV Filmi)

2003 – Sınırlı Aşk (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (Seyit) (TV Dizisi)