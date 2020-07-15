Musab Ekici kimdir? Musab Ekici nereli, kaç yaşında?

Son olarak Dengi Dengine isimli mini dizide Mehmet karakterine vermiş olan Musab Ekici hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Musab Ekici kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MUSAB EKİCİ KİMDİR?

Musab Ekici, 3 Mart 1992 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk dizi deneyimini 2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle gerçekleştirmiştir. Uzun zamandır tiyatro ile uğraşan Musab Ekici; Sadri Alışık Sinema Televizyon Ödülleri Erkek Oyuncu Jüri Özel Ödülü'nü almıştır.

Babamın Kanatları, Adını Sen Koy, Olmaz Böyle Şey ve İsimsizler gibi yapımlarda rol alan Musab Ekici son olarak Dengi Dengine dizisinde Mehmet karakterine hayat vermiştir.

Ödülleri:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Babamın Kanatları) / 23. Uluslararası Adana Film Festivali – 2016

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Babamın Kanatları) / 49. Siyad Türk Sineması Ödülleri – 2017

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Babamın Kanatları) / 28. Ankara Film Festivali – 2017

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Babamın Kanatları) / 22. Sadri Alışık Ödülleri – 2017

Musab Ekici'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Dengi Dengine (Mehmet) (Mini Dizi)

2017 – İsimsizler (Derman) (TV Dizisi)

2017 – Olmaz Böyle Şey (TV Filmi)

2016 – Adını Sen Koy (Yener) (TV Dizisi)

2016 – Babamın Kanatları (Yusuf) (Sinema Filmi)

2015 – Acil Aşk Aranıyor (Mert) (TV Dizisi)