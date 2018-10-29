Necip Memili kimdir? Necip Memili nereli ve kaç yaşında?

Necip Memili, 27 Mayıs 1980 yılında Adana'da doğmuştur. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olan Necip Memili, oyunculuk kariyerine Uçurtmanın Kuyruğu adlı tiyatro oyunuyla adım atmıştır. Şimdi, Necip Memili'yi daha yakından tanıyalım...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şu sıralar Show televizyonunda 2. sezonu yayınlanan Çukur dizisinde, Cumali karakterini canlandıran Necip Memili hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Necip Memili kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğmuştur. Aslen Adanalı’dır. Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde okudu. 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda amatör olarak oynamaya başladı. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a geldiğinde Savaş Dinçel’in yazdığı “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde çocukluk arkadaşı oyuncu Caner Cindoruk ile birlikte oynadı. Kamera karşısına ilk kez Arka Sokaklar isimli dizi ile geçti.

‘Hanımın Çiftliği', ‘Yalan Dünya', ‘Bedel', ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve ‘Dolunay' gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni topladı.

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çuku’a 2. sezonunda dahil olan Necip Memili, Koçovalı Ailesi’nin en büyük oğulları Cumali karakterine hayat veriyor. Necip Memili 1.83 metre boyunda 72 kilo ve İkizler burcudur.

Necip Memili’nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2015 – Bira Fabrikası – Moda sahnesi

2006 – Uçurtmanın Kuyruğu – İstanbul Yeni Sahne

Necip Memili’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler 1 (Neco) (Sinema Filmi)

2018 – Şahsiyet (Tolga Yazgan) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (2. Sezon) (Cumali) (TV Dizisi)

2017 – Dolunay (Hakan) (TV Dizisi)

2016 – Kaçma Birader (Şişe Kadir) (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Musa Bozoğlu) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ahmet) (Sinema Filmi)

2015 – Bedel (Vedat Seyhanlı) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Doğan/Dodo) (TV Dizisi)

2014 – Guruldayan Kalpler (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (İmam Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Haluk) (Sinema Filmi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Dila Hanım (Azer) (TV Dizisi)

2011 – Yalan Dünya (İnşaat İşçisi) (TV Dizisi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2011 – Lüks Otel (Mehdi) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (Fikret) (TV Dizisi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Fırıldak Necmi) (Sinema Filmi)

2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Zaloğlu Ramazan) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Nuri) (TV Dizisi)

2007 – Pusat (Taksici) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Mahkum) (TV Dizisi) –

2007 – Bez Bebek (Selman) (TV Dizisi) –

2007 – 2008 – Yaprak Dökümü (Erkan) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Deli) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nevzat) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Ali) (TV Dizisi)