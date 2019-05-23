Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan nereli ve kaç yaşında?

Neslihan Yeldan, 1969 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Yaz Evi dizisi ile geçen Neslihan Yeldan'ı gelin daha yakından tanıyalım... Neslihan Yeldan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star Tv ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran Neslihan Yeldan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Neslihan Yeldan kimdir? Nerede doğdu, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Dormen Tiyatrosu ve Beşiktaş, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Kent oyucuları topluluklarında görev yapmıştır. 1993 yılında rol aldığı Yaz Evi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Star TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Balık burcudur.

Neslihan Yeldan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2019 – İstanbullu Gelin (Senem) (TV Dizisi)

2016 – Deliormanlı (Ümit) (Sinema Filmi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (TV Dizisi)

2014 – Saklı Kalan (Nevin) (TV Dizisi)

2014 – Kiraz Mevsimi (Önem) (TV Dizisi)

2013 – Karınca Kapanı (Münevver) (Sinema Filmi)

2012 – Kuzey Güney (Aynur) (TV Dizisi)

2011 – Vücut (Meltem) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Kadın Tanıdım (Füsun) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Pakize Bozok) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Dürüye’nin Güğümleri (Handan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Kavak Yelleri (Nur) (TV Dizisi)

2008 – Peri Masalı (Pamira) (TV Dizisi)

2006 – Sahte Prenses (Vicdan) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (TV Filmi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Lalezar) (Sinema Filmi)

2004 – Sahra (Nil) (TV Dizisi)

2004 – Herşey Yolunda (Nilüfer) (TV Dizisi)

2004 – Dişi Kuş (TV Dizisi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (TV Dizisi)

2003 – Yuvam Yıkılmasın (Derya) (TV Dizisi)

2002 – Vaka- Zaptiye (Saadet) (TV Dizisi)

2000 – Kırık Zar (TV Filmi)

2000 – Güneş Yanıkları (Lale) (TV Dizisi)

1999 – Köstebek (2) (TV Dizisi)

1999 – Figüran (TV Filmi)

1999 – Deli Yürek (TV Dizisi)

1998 – Kaçıklık Diploması (Heykeltraş) (Sinema Filmi)

1997 – Ruhsar (Melike) (TV Dizisi)

1996 – 1997 – Tatlı Kaçıklar (Serap ) (TV Dizisi)

1995 – Sahte Dünyalar (TV Dizisi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)

1994 – Kare As (TV Filmi)

1993 – Yaz Evi (Alev) (TV Dizisi)