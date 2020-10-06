Nicole Kidman’dan yıllar sonra Tom Cruise yorumu

Genelde, 11 yıl evli kaldığı Tom Cruise ile ilişkisine dair konuşmaktan kaçınan Nicole Kidman, bu defa eski defterleri açtı.

Nicole Kidman, New York Times’a verdiği röportajda Tom Cruise ile evliliği hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

53 yaşındaki Avustralyalı yıldıza, o dönemde Cruise ile evliyken Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı) filminde birbirlerine karşı sadakatsiz karı kocayı oynamaları soru olarak yöneltildi. Kidman’a, psikolojik cinsel dram türündeki filmle ilgili olarak, “Bu sahneleri evli olduğunuz kişiyle oynuyorsanız ve bunu bu sürecin bir parçası olarak yapıyorsanız, daha sonra açmamayı dileyeceğiniz olumsuz duygular açabilir mi?” diye soruldu.

“MUTLU BİR EVLİLİĞİMİZ VARDI”

Kidman, o dönemki evliliğini değersizleştirmeyerek, “Bu, insanların ortaya attığı anlatıya uyuyor, ama ben kesinlikle öyle görmedim” dedi ve “Mutlu bir evliliğimiz vardı” ifadesini kullandı.



Kidman ayrıca, “O sahnelerden sonra go-kart yarışına giderdik. Bir yer kiralayıp sabah 3’te yarış yapardık. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Belki de geriye bakıp tahlil etme yeteneğim yok. Ya da istemiyorum” diye konuştu.

Nicole Kidman ile Tom Cruise, ‘Days of Thunder’ filminin setinde tanışmış ve 1990 yılında evlenmişti. Bir kız, bir de erkek çocuk evlat edinmişlerdi. Kidman, 2001 yılında Cruise’dan boşandı.

Kidman, şimdi şarkıcı Keith Urban’la evli ve iki kızı var. Kızlarından ilkini kendi, ikincisini ise taşıyıcı anne olarak dünyaya getirdi.