Nöbet dizisi bugün başlıyor! İşte Nöbet oyuncuları ve konusu…

Yeni dizi Nöbet’in başlamasına saatler kaldı. Yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor. İşte Nöbet’in oyuncuları ve konusu…

NÖBET OYUNCULARI

Nöbet dizisinin oyuncu kadrosunde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci ,Kürşat Alnıaçık , Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Salih Bayraktar, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek ve Orkun Ok yer alıyor. Yönetmenliğini Gökhan Erkut’un üstlendiği Pana Film yapımı ‘Nöbet’, çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek.

NÖBET KONUSU

Hatay'da yer alan Söğüt karakolunda bulunan bir grup askerin teröristlere ve bölgedeki hain aşiretlere karşı verdiği çetin mücadele ve onların özel hayatları anlatılacak.

Barış Kalender kimdir? Yurdaer Okur

Kırklı yaşların başında, Tokatlı… Askerlik baba mesleği… Hatay'da artan terör faaliyetleri üzerine, tecrübeli bir komutan olarak, kritik noktadaki Elmalı Jandarma Karakoluna atanır. Duygularıyla hareket etmeyen aklıselim bir asker olarak bilindiğinden, halkla devlet arasındaki bağı güçlendirmekle görevlendirilir. Evli, bir oğlu vardır. Tenzili rütbe gibi duran bu doğu hizmeti, eşinin hoşuna gitmez. Bütün zorluklar bir yana, Barış'ın sağlığı için endişelenir. Oğulları böbrek hastasıdır. Seneler boyu süren uygun organ arayışında umutsuzluğa düşünce, Barış kendi böbreğini vermiştir oğluna… Tek böbrekle askerlik yapmasına müsaade edilmeyeceği için bu durumu üstlerinden saklamaktadır.



Ayşe Kalender kimdir? Deniz Bolışık

Barış Binbaşının eşi… Bartın, Amasra doğumlu… Otuzlu yaşların sonunda… Her zaman bakımlı, giydiğini yakıştırmasını bilen bir kadındır. En yüksek kademedeki davetlerde bile sadeliğinden ödün vermez. Asker eşi olmak zordur: Bir yanda Vatan görevi varken, sen hep susup beklemek zorundasındır. Öte yandan sevdiğini, kocanı, bir bilinmeze yollamak, her seferinde yol gözlemek içten içe yiyip bitirir insanı… Oğullarının böbrek hastalığı, kocası Barış'ın böbreklerinden birini oğullarına vermesi, bu durumu üstlerinden saklaması; hepsi üst üste binince… Ayşe bu hastalık sürecinde oğlu için o kadar çok korkmuştur ki ziyadesiyle hırpalamıştır. Oysaki o asker eşidir; ondan beklenen her zaman dik durmasıdır. Bugüne kadar dile getirmemiş olsa da oğluna kendisinin donör olamaması, kocasının böbreğini vermek zorunda kalması da Ayşe'nin en büyük üzüntülerinden biridir.



Yiğit Alkan kimdir? Saygın Soysal

Otuzlu yaşların ortasında; Samsunlu… Orta halli bir ailenin oğlu… Komuta ettiği Jandarma Özel Harekât (JÖH) timiyle beraber Sur da dâhil olmak üzere birçok görevde başarı kazanmış; üstleri tarafından takdir edilen bir asker… Mesleki deformasyon had safhadadır; öfke dışındaki duygularını ifade etmekte zorlanır. Görevi gereği insanlarla arasına mesafe koymayı seçmiş olsa da yeri geldiğinde içinde hapsettiği sosyal karakter bir anda ortaya çıkmakta, şaşırtmaktadır insanları… Bu anlarına çok az insan şahit olmaktadır. Altı yıllık evlidir. Bu süreçte, yoğun görev temposu yüzünden eşine istediğince vakit ayıramamış; altı yılın büyük bölümünü ayrı geçirmek zorunda kalmışlardır. Eşi Zeynep, bu ayrılığa daha fazla tahammül edememektedir. Evlilikleri zor bir dönemden geçmektedir.



Zeynep Alkan kimdir? İpek Karapınar

Yiğit Yüzbaşının eşi… İzmirli… Otuzlu yaşların başında, güzel bir kadın… Babası emekli general; her ne kadar asker eşi olmanın zorluklarını bilse de Zeynep, Yiğit'le bu kadar ayrı kalacaklarını hiçbir zaman tahmin etmemiş. Kocasını yanında istiyor; düzenli bir hayata geçip çocuk sahibi olmak istiyor ama Yiğit'in şu anki görev temposuyla imkânsız… Ayrılık, her geçen gün aralarında bir parça daha gerginlik ve mesafeye sebep oluyor. Müzik öğretmen; memleketi İzmir'de öğretmenlik yapıyor. Oysaki Yiğit'le tanışmasa, Viyana'ya gidip çello virtüözü olacaktı; o hayallerinden vaz geçti ama Yiğit dağlardan vazgeçemedi…

Ziya Cevran kimdir? Kürşat Alnıaçık

Elmalı'nın en zengin adamı… Tam bir tüccar: Ne dağdaki ne kışladaki umurunda değil; onun tek derdi bu çekişmeden avantaj elde etmek, kasasına daha fazla para koyabilmek. Elmalı'daki kırılgan yapıyı, kendisine avantaj sağlamak ve devletten çıkar elde etmek için kullanıyor. Bir yandan devlet karşıtı terör örgütlerini, yapılanmaları gizlice destekliyor, bir yandan da devletle pazarlık yaparak akil adam rolü oynuyor.

Oğuz Berhudar kimdir? Gökhan Gencebay

Yirmili yaşların sonunda, İzmirli… İki senedir Jandarma özel harekât timinde görevli ve bu sürenin tamamı Yiğit'in komutasında geçmiştir. Bu süre içinde Yiğit, kendi gençliğini gördüğü Oğuz'a karşı her zaman büyük abi rolü üstlenmiş, Oğuz da komutanını hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. İkisinin de subay olmaları diğerlerinden daha yakın kılmaktadır Oğuz'u Yiğit'e… Yiğit'in eşi Zeynep de Oğuz gibi İzmirlidir. Bu ufacık bağ, Oğuz'un İzmir insanına özgü kalender karakterine ve yaptığı şakalara Yiğit'in gösterdiği toleransın kaynağıdır. Henüz mesleki deformasyona uğramamış; enerjisi ve gençliğiyle hayatını dengede tutmayı başarmaktadır. Bekârdır, gönlü geniştir.

Kerem Gezgin kimdir? İbrahim Kendirci

Dört aya yakın zamandır Elmalı Jandarma Karakolunda görevli… Yirmi yedi yaşında, yakışıklı bir pratisyen doktor… Doktorluk aile mesleği, annesi doktor, babası cerrah, kardeşi tıp fakültesinde okuyor. Üstelik babası Bursa Devlet hastanesi başhekimi… Kısacası, bu derece nüfuslu bir ailenin oğlu olarak yurt dışına çıkmayı tercih edebilir, askerliğini öteleyebilirmiş; yapmamış. Babasına danışmış; babası, doktorluğu en hızlandırılmış şekilde, en zor şartlarda öğrenebileceği yer olarak askeriyeyi gösterince askere gelmiştir. Aile terbiyesi almış, saygılı bir gençtir. Doktor olarak kendine öz güveni ne kadar tam olsa da henüz alışamadığı askeri sistem içinde ürkektir. Normalde sosyal bir insan olmasına rağmen, farklı kültürdeki bu kasabada tedirgin davranmaktadır. Hamamcı Zühtü'nün kızına yaklaşırken de bu tedirginlik ve aile terbiyesini göreceğiz. Bekâr… Bursalı…

Ergün Aydın kimdir? Murat Kılıç

Elmalı Jandarma Karakolunda görevli, kırklı yaşların başında, işinin ehli bir astsubaydır. Anadolu'nun her yerinde görev yapmış; geçirdiği onca yılın ardından asker ve sivil halkla uğraşmanın ustası olmuştur. Yerleşik düzende geçirdiği zamanların Ergün Başçavuşa hediyesi hafif bir göbek ve hantal bir duruş olmuştur. Bu görüntüye rağmen şaşırtıcı şekilde atiktir. On senelik evlidir ancak çocuğu yoktur. Çocuk özlemi ve bu konudaki arayışları hala devam etmektedir. Sivaslı…

Vedat Leblebici kimdir? Burak Sarımola

Otuzlu yaşların başında acar, her daim öne atılan bir askerdir. Bu atılganlığı sayesinde rütbeleri de birer ikişer almış, yaşından önce Üstçavuş olmuştur. Aynı acelecilikle evlenmiş, aynı acelecilikle çocuk yapmış, bir de üstüne üçüzleri olmuştur. Çocukları ve karısının fotoğrafını her daim kalbinin üzerinde taşır. Ama bunca özleme karşın, evde üç günden fazla kalırsa başına ağrılar girmekte, göreve dönmek için gün saymaktadır. Ona göre en büyük kahraman, karısı; üç çocukla uğraşmayı becerdiği için… Hedefi astsubaylıktaki yükselişini, sınava girip subay olarak taçlandırmak… Çorumlu…