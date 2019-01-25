Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu nereli ve kaç yaşında?

Nur Fettahoğlu, 1980 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Benden Baba Olmaz dizisi ile yaşayan Nur Fettahoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nur Fettahoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nur Fettahoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.

Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Mahidevran Sultan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini borsacı Murat aysan ile yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İkinci evliliğini ise iş adamı Levet Veziroğlu ile evlendi. 2015'te ise boşandılar.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterine hayat veren Nur Fettağlu, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Nur Fettahoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Umay) (TV Dizisi)

2018 – Deliler (Alaca) (Sinema Filmi)

2018 – Bozkır (Dilara) (TV Dizisi)

2017 – Sana Kalbimi Verdim (TV Dizisi)

2017 – Fi (Billur) (İnternet Dizisi)

2015 – Filinta (Süreyya) (TV Dizisi)

2014-2015 – Hayat Yolunda (Şafak) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Mahidevran) (TV Dizisi)

2011 – Gişe Memuru (Kadın) (Sinema Filmi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Simone) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk-ı Memnu (Peyker) (TV Dizisi)

2007 – Gönül Salıncağı (Aylin) (TV Dizisi)

2007 – Benden Baba Olmaz (Tülay) (TV Dizisi)