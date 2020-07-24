Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı’ya karşı kaybetti

Survivor 2020 programının Perşembe günleri yayınlanan, “Challenge” (Meydan okuma) formatında, Acun Ilıcalı ve yakın arkadaşı İrem Kanan, yarışmacılarla farklı farklı spor müsabakasında karşılaştı.

Sercan, Ardahan ve Yasin ile ayak tenisi maçı yaparken, Nisa, Evrim ile voleybol oynadı. Bir dönem profesyonel basketbol oyuncusu olan Barış Murat Yağcı’nın Survivor yarışmacılarından kurduğu takım ile karşılaşan Ilıcalı ve İrem Kanan, sadece sahaya çıktıkları bir müsabakayı kaybetti.

Survivor’da başlatılan meydan okumaları, Acun Ilıcalı özel hayatında da dostlarıyla uygulamayı sürdürüyor. Ilıcalı, ayak tenisi oynamak için sık sık Murat Boz, İbrahim Büyükak veOğuzhan Koç gibi isimlerle bir araya geliyor. Ünlü televizyoncunun son yendiği ekip ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç oldu. Maçtan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, “Yenilmez” unvanını kimseye kaptırmadı.

“BUNUN RÖVANŞI OLMALI”

Ayak tenisi sahasında bir araya gelen Ilıcalı, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç kıyasıya geçen bir maça imza attılar. Maçın sonunda kaybeden takıma düşüncelerini soran Ilıcalı, bu anları paylaşmayı ihmal etmedi. Acun Ilıcalı’nın mağlubiyet sorusuna ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, “Kazanmak için gelmiştik ama olmadı. Kazanmak da var kaybetmek de. Kazanacağımızı hayak ettik hatta 1-0 öne geçtik. Görüşeceğiz, bunun rövanşı olmalı” dedi.