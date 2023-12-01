Onur Saylak’ın acı günü
Oyuncu Onur Saylak'ın Kuşadası'nda yaşayan babası Fahri Saylak hayatını kaybetti.
Son olarak ‘Şahsiyet’ dizisinin ikinci sezonuna imza atan oyuncu Onur Saylak’ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Fatih Saylak, 77 yaşında hayata veda etti.
Acı haberi Onur Saylak’ın eşi Gözde Yılmaz duyurdu.
“KISACIK ZAMAN, ÇOKÇA ANI”
Eşi ve babasının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yılmaz, “Kısacık zaman… Çokça anı… Binlerce iyi ki… Huzurla Fahri Saylak…” ifadelerini kullandı.