Oya Unustası kimdir? Oya Unustası nereli ve kaç yaşında?

Oya Unustası, 1988 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Oya Unustası nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Oya Unustası kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

OYA UNUSTASI KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğan Oya Unustası eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Flüt bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk ve sahne sanatları konusunda Ayla Algan'dan eğitim alan Oya Unustası aslen İzmir Buca’lıdır. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girmeyi başarmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşamış; daha sonra Masum Değiliz, Kalbim Ege'de Kaldı, Beyaz Karanfil, Sevdaluk ve İzmir Çetesi dizilerinde oynayan Oya Unustası şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Gönül karakterine hayat vermektedir. Oya Unustası, 1.73 metre boyunda ve 50 kilodur.



Oya Unustası’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Gönül) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Sugay Hatun) (TV Dizisi)

2018 – Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Zeliş) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)

2013 – Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)

2011 – İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)

2010 – Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)