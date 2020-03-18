Oyuncu Bekir Aksoy baba oldu

Şişli’de bir hastanede gelen doğum sonrası ikinci kez babalık duygusunu tadan Bekir Aksoy, dün gerçekleşen normal doğum sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaştı. Oğluna Asil adını veren Aksoy’un mutluluğu paylaşımına da yansıdı.

İşte Bekir Aksoy’un Instagram hesabından yaptığı o paylaşım:

“Arkadaşlar, dün 14:55’te oğlumuz Asil dünyaya merhaba dedi. Allah’a şükür hem Asil’in hem de, dün çok zor bir şeyi başaran, normal doğum yaparak bütün doğum anını her hücresinde hissederek bizi sonsuz mutlu eden güzel eşim çok iyi ve sağlıklılar. Yaşadığımız şu karamsar günlerde hem bizim için hem ülkemiz hem de dünyamız için bir umut yeni doğan çocuklarımız. İnşallah Asil de varlığı ile bizi onurlandırır her zaman…”