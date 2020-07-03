Ozan Güven’den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktı

Oyuncu Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu aldı. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi. Raporda Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü bildirildi.

Ozan Güven hakkında 18 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan Deniz Bulutsuz, savcılığın talebi ile İstanbul Adli Tıp Şube Müdrülüğü’nden rapor aldı.

Raporda 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz’un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0,3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz’un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı.

KAPSAMLI RAPOR MUAYENEDEN SONRA

Raporda Deniz Bulutsuz’un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra rapor düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.



DARP FOTOĞRAFINA SADECE SÖZCÜ ULAŞMIŞTI



Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz 13 Haziran’da bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini, hürriyetini kısıtladığını, ölümle tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Olaydan sonra Bulutsuz’un şiddete uğramış halini gösteren fotoğraflara sozcu.com.tr ulaşmıştı. Ozan Güven ise bir süredir ayrılmak istediği kız arkadaşının kendisine komplo kurduğunu ileri sürerek, asıl darp edilen kişinin kendisi olduğunu iddia etmişti. Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Ozan Güven, Bulutsuz’un, “Seni Türkiye’ye rezil edeceğim. ‘Kadın döven adam’ diye söyleyeceğim” dediğini ileri sürerek, ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

