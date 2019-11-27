Özge Özacar kimdir? Özge Özacar nereli ve kaç yaşında?

Özge Özacar, 1993 doğumludur. Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Özge Özacar hakkında merak edilenler haberimizde... Özge Özacar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Azra Yılmaz karakterini canlandıran Özge Özacar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özge Özacar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 20 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk denyimini 2015 yılında yayınlanan Küçük Tatlı Yalancılar dizisi ile yaşayan Özge Özacar; Lise Devriyesi ve Oyunbozan gibi dizilerde rol almıştır. Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veren Özge Özacar, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Özge Özacar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Azra) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Didem) (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (Meltem) (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Küçük Tatlı Yalancılar (Müge) (TV Dizisi)