Recep İvedik 6 vizyona girdi!

Recep İvedik 6 filminin galası yapıldı. Yeni seride bu kez Konya ile Kenya karışınca Recep İvedik davet edildiği 6. Kurufasulye Festivali'ni Afrika'da kutlamaya gidiyor.

Filmin galasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Mahsun Kırmızıgül, Engin Altan Düzyatan, Murat Cemcir, Murat Han, Orhan Kılıç, Cihan Nacar, Sinan Albayrak, Seray Sever, Necati Kocabay, Hamdi Alkan, Yasemin Sakallıoğlu, Berkay Şahin ile eşi Özlem Şahin, Kerem Gönlüm ve eşi Elif Gönlüm, Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Oğuzhan Uğur, İsmail Saymaz, Kaan Sekban, Bilal Çatalçekiç, Ecem Baltacı, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner'in de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı.

Recep İvedik karakterinin yaratıcısı Şahan Gökbakar, Sözcü Gazetesinden Yüksel Şengül’ün “Recep İvedik neden bu kadar çok sevildi?” sorusuna “Recep İvedik, toplumumuzda çok sık rastlayabileceğimiz bir karakter. Ayrıca toplumsal tepkilerimiz ilk anda hep Recep İvedik gibi başlıyor. Sonradan toparlıyoruz (gülüyor). Delikanlı, kendine göre doğruları var ama kaş yapayım derken göz çıkartıyor. Hepimizin aklından geçenleri hayata geçirdiği için de çok sevilmiş olabilir Recep.” şeklinde yanıt verdi.