Reha Özcan kimdir? Reha Özcan nereli ve kaç yaşında?

Reha Özcan, 1965 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Naciye’yi Kim Sevmez adlı dizi ile geçen Reha Özcan hakkında merak edilenler haberimizde... Reha Özcan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Adil karakterini canlandıran Reha Özcan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Reha Özcan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan’da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yapan Reha Özcan, 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016’da Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

2017’de Müfit Can Saçıntı'nın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde rol aldı. Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi bir çok projede yer alan Reha Özcan, şimdilerde Fox TV ekranlarında yer alan Mucize Doktor adlı dizide Adil karakterine hayat vermektedir. Reha Özcan, 1.83 metre boyunda, 81 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2012 – 3. Malatya Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Tepenin Ardı

2009 – 4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Bahtı Kara

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Bedensiz Kadın – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2011 – 15. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Bedensiz Kadın – İstanbul Devlet Tyatrosu

2008 – 8. Lions Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Gergedan – Antalya Devlet Tiyatrosu

Reha Özcan’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Mucize Doktor (Adil) (TV Dizisi)

2017 – 2019 – Bizim Hikaye (Fikri) (TV Dizisi)

2018 – Aydede (Necati) (Sinema Filmi)

2018 – 8 (Sekiz) (Sinema Filmi)

2017 – Poyraz Karayel. Küresel Sermaye (Amir Yıldız) (Sinema Filmi)

2017 – Adı Efsane (Hasan) (TV Dizisi)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2016 – İstanbul Kırmızısı (Sinema Filmi)

2016 – Sen Benim Herşeyimsin (Sinema Filmi)

2015 – Öyle ya da Böyle (Sadık) (Sinema Filmi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Osman Bulut) (TV Dizisi)

2014 – Çare-Sizlik (Hakim)(Kısa Film)

2014 – Unutursam Fısılda (Erhan'ın Babası) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Maral (Halis) (TV Dizisi)

2014 – Buna Değer (Sinema Filmi)

2014 – Karadayı 3. Sezon (Emniyet Müdürü Vehbi Duru) (TV Dizisi)

2013 – Ölü ya da Diri (Sinema Filmi)

2013 – Kor (Kısa Film)

2013 – Fatih (Mahmut Paşa) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Hüsrev Paşa) (TV Dizisi)

2012 – Tepenin Ardı (Nusret) (Sinema Filmi)

2012 – Suskunlar (Sait) (TV Dizisi)

2011 – Üsküdar'a Giderken (Berber Bürge) (TV Dizisi)

2011 – Yangın Var (Emniyet Müdürü) (Sinema Filmi)

2011 – Buhar (Kısa Film)

2011 – Kurtlar Vadisi Pusu 5. Sezon (Josef Beile) (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Komiser Osman Toprak) (TV Dizisi)

2008 – Kollama (Komiser) (TV Dizisi)

2008 – Bahtı Kara (Adnan) (Sinema Filmi)

2007 – Dağlar Delisi (Porsuk) (TV Dizisi)

2005 – Naciye'yi Kim Sevmez (Playboy Burak) (TV Dizisi)