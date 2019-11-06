Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir nereli ve kaç yaşında?

Şafak Pekdemir, 1988 doğumludur. Televizyon ekranlarında ilk kez Türk Malı isimli dizide canlandırdığı Zehra karakteri ile yer alan Şafak Pekdemir hakkında merak edilenler haberimizde... Şafak Pekdemir nereli ve kaç yaşında? Şafak Pekdemir, 1988 doğumludur. Televizyon ekranlarında ilk kez Türk Malı isimli dizide canlandırdığı Zehra karakteri ile yer alan Şafak Pekdemir hakkında merak edilenler haberimizde... Şafak Pekdemir nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Zehra Argun karakterini canlandıran Şafak Pekdemir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Şafak Pekdemir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı “Şüphe” dizisinde “Aslı Demircan” karakterini canlandırmıştır. Ardından Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçmem, Deli Aşk gibi yapımlarda ol almıştır.

2017 yılının aralık ayında ünlü sunucu Nevşin Mengü’nün kardeşi avukat Burak Mengü ile hayatını birleştiren Şafak Pekdemir, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir. Şafak Pekdemir, 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.

Şafak Pekdemir’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (Zehra) (TV Dizisi)

2018 – Deniz ve Güneş (Güneş) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015-2016 – Asla Vazgeçmem (İclal) (TV Dizisi)

2014 – İncir Reçeli 2 (Gizem) (Sinema Filmi)

2012 – Leyla İle Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)

2011 – Şüphe (Aslı) (TV Dizisi)

2011 – Firar (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Sadist (Kısa Film)