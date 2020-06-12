Sarp Apak kimdir? Sarp Apak nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Jet Sosyete dizisinde Ozan Özpamuk karakterini canlandıran Sarp Apak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sarp Apak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SARP APAK KİMDİR?

Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Tam Alarak Adı Kerim Sarp Apak'tır. Beş yaşına kadar Diyarbakır’da yaşamış olan Apak, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa’ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Apak, mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşti ve 2005 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen “Ağır Roman” adlı eserde başarılı bir oyunculuk sergiledi. Aynı yılın sonlarına doğru, Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki BKM Grubu'nda kendisine yer bulmayı başardı ve BKM oyuncularıyla beraber Organize İşler adlı filmde rol alarak sinema dünyasına adım attı.

BKM Mutfak kadrosundayken sergilediği stand up gösterileri yapan Sarp Apak, 2007 yılında Beyaz Melek adlı sinema yapımında Reşat karakterini canlandırarak başarılı bir performans sergiledi. Aynı yıl başladığı ve iki yıl süreyle devam ettiği, Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı Tanrıverdi karakteriyle ülke çapında büyük bir üne kavuştu.

Söz ve müziğini kendisinin yazdığı Aşkınla Yandım adlı rock şarkısı ile müzik dünyasına da adım atan Sarp Apak, En Son Babalar Duyar, Anadolu Kaplanı, O… Çocukları, 7 Kocalı Hürmüz, Gecekondu, Yeraltı, Komedi Türkiye, Ölümlü Dünya gibi bir çok başarılı projede yer aldı.

Sarp Apak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018-2020 – Jet Sosyete (Ozan) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Serhan) (Sinema Filmi)

2015 – Yaktın Beni (Selam) (Sinema Filmi)

2014 – Karışık Kaset (Ulaş) (Sinema Filmi)

2011-2014 – Yalan Dünya (Emir) (TV Dizisi)

2011 – Yeraltı (Barmen) (Sinema Filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Mafya) (TV Dizisi)

2009-2010 – Kavak Yelleri (Güven) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Ahmet Çavuş) (Sinema Filmi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Berkcan) (Sinema Filmi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Fişek Ömer) (Sinema Filmi)

2009 – 4 Çehar (Kısa Film)

2008 – Plajda (Ali) (Sinema Filmi)

2008 – O… Çocukları (Saffet) (Sinema Filmi)

2007-2009 – Avrupa Yakası (Tanrıverdi) (TV Dizisi)

2007 – Beyaz Melek (Reşat) (Sinema Filmi)

2007 – Kavak Yelleri (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Kemal) (Sinema Filmi)

2006 – Anadolu Kaplanı (TV Dizisi)

2002 – Kınalı Kar (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (İsmail) (TV Dizisi)