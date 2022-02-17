Savcı, Reynmen’in hapsini istedi

Sunucu Bircan Bali'yi tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan şarkıcı Reynmen hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep etti.

Hayati ARIGAN

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Bir televizyon kanalında magazin programı sunan Bircan Bali, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş’ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen’in Instagram hesabından bir video paylaşarak kendisi için, “Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim” diyerek kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

Yusuf Aktaş hakkında, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Bircan Bali ve Aktaş’ı avukatları temsil etti.

2 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yusuf Aktaş’ın Bircan Bali’ye karşı, “Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim” ifadelerini kullandığını ve bunu da savunmasında kısmen kabul ettiğini belirtti.

Suçlamalar konu olayın kolluk tutanakları ve ekran görüntüleri tarafından sabit olduğunu belirten savcılık Aktaş’ın ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Alınan mütalaanın ardından tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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