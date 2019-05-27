Selen Öztürk kimdir? Selen Öztürk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde, Seniha Sultan karakterini canlandıran Selen Öztürk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selen Öztürk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Selen Öztürk, 23 Temmuz 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Kıbrıs’lı babası ise Uşak’lıdır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşındı ve sırasıyla Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun evi ve Oyun Atölyesi gibi tiyatrolarda çalıştı. 2007 yılında rol aldığı Kara Yılan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Selen Öztürk; Bir Varmış Bir Yokmuş, Muhteşem Yüzyıl, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı ve Hatırla Gönül dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Seniha Sultan karakterine hayat veren Selen Öztürk, 1,70 metre boyunda, 57 kilo ve Aslan burcudur.



Selen Öztürk’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çiçero (Nevin) (Sinema Filmi)

2018 – Ölümcül Makineler (Leila George Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Meg: Derinlerdeki Dehşet (Jessica McNamee Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2018 – Christopher Robin (Hayley Atwell Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2018 – Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Danai Gurira Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2017 – Koko (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2017 – Justice League: Adalet Birliği (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2017 – Galaksinin Koruyucuları 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2017 – 2018 – Payitaht Abdülhamid (Seniha Sultan)(TV Dizisi)

2016 – Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Paula Patton Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 – Daha (Sinema Filmi)

2015 – Serçe Sarayı (Aliye)(TV Dizisi)

2015 – Kod Adı: U.N.C.L.E. (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Figen) (TV Dizisi)

2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (Sinema Filmi)

2015 – Yenilmezler: Ultron Çağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Çilek (Ceren) (Sinema Filmi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Meziyet) (TV Dizisi)

2011 – İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Vikingler Efsanesi: Thor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Sucker Punch (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Gülfem Hatun) (TV Dizisi)

2009 – Sonsuz (Hemşire Ayten) (Sinema Filmi)

2009 – Hannah Montana: The Move (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Cennetimden Bakarken (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Vol. İ (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Kara Şövalye (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Gezgin Pantolon Kardeşliği 2 (America Ferrera Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (TV Dizisi)

2008 – Beverly Hills Çuvava (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Kukla (Kısa Film)

2007 – Kara Yılan (Asiye) (TV Dizisi)

2006 – Şarkılar Susmasın (TV Dizisi)

2006 – Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikayesi (Leslie Bibb Seslendirmes) (Sinema Filmi)

2005 – Tehlikeli Masumiyet (Camilla Belle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 – Just Friends (Amy Smart Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 – Günah Şehri (Brittany Murphy Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 – Aşk ve Gurur (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Bobby Long’a Bir Aşk Şarkısı (Scharlett Johansson Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2004 – Bir Dilim Suç (Sally Hawkins Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2002 – Telefon Kulübesi (Kate Holmes Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2002 – Aşkları Ege’de Kaldı (Sinema Filmi)

1995 – Ölümcül Dövüş (Türkçe Seslendirma9 (Sinema Filmi)

1995 – Yüreğinin Sesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 – Yeraltı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1994 – Sevginin Gücü (Natalie Portman Seslendirmesi) (Sinema Filmi)