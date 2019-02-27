Selin Genç kimdir? Selin Genç nereli ve kaç yaşında?

Selin Genç, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yaşayan Selin Genç hakkında bilinmesi gerekenler habeimizde... Selin Genç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar ATv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Gülten karakterini canlandıran Selin Genç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selin Genç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.

Selin Genç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Gülten) (TV Dizisi)