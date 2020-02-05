Seray Kaya, geçen yıl kaybettiği babasını yazdığı şarkı ile andı

Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Seray Kaya, geçen yıl kendi doğum gününde kaybettiği babasının ardından yazdığı satırlarla takipçilerini gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu Seray Kaya’nın babası Hasan Kaya kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.



Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı satırlara döktü. “Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum” diyen Kaya “Tam da babasının kızıyım” dedi…

Kaya geçen yıl babasının ardından da Instagram’da duygusal bir mesaj yayınlamış ve “Babam… Hani derler ya babasının kızı… Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda ”Arkanda dağ gibi baban var” derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni çok seviyorum” demişti.