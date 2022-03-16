Seren Serengil’in avukata ödeyeceği para, cezasından çok

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil, 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırıldı. Seren Serengil Tanrıyar’ın avukatı Hande Var’a da 5 bin 100 TL vekalet ücreti ödeyecek.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil katılmazken Can Tanrıyar'ı avukatı Hande Var temsil etti.

Duruşma savcısı, Seren Serengil'in sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aştığını belirterek cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ederek, 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

SİSTEMATİK HAKARETLER

Şikayetçi Can Tanrıyar avukatı Hande Var, “Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık halen sistematik olarak eylemini devam ettirmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Seren Serengil'in avukatı, mütalaaya katılmadığını belirterek “Kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü vardır. Hakaret kastı yoktur. Beraatini talep ediyoruz” dedi.

PARA CEZASI ALDI

Mahkeme, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a karşı sövme suçundan 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırılmasına, avukatı Hande Var'a da 5 bin 100 TL vekalet ücreti ödemesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden “Bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır” şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu.

Bu sözlerin şikayetçi Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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