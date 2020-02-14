Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç nereli ve kaç yaşında?

Serra Pirinç, 1997 doğumludur. Televizyon ekranlarında ilk kez Bizim Hikaye dizisi ile yer alan Serra Pirinç hakkında merak edilenler haberimizde... Serra Pirinç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan Serra Pirinç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serra Pirinç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra kariyerinde oyunculuk üzerine yoğunlaşmış ve Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Bizim Hikaye adlı dizide canlandırdığı Müjde karakteri ile gerçekleştiren Serra Pirinç, ardından Vuslat dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor adlı dizide yer alan Serra Pirinç, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur.

Serra Pirinç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Mucize Doktor (TV Dizisi)

2019 – Vuslat (Ceylan) (TV Dizis)

2017 – Bizim Hikaye (Müjde) (TV Dizisi)